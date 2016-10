Meer vaststellingen van dikkedarmkanker in Vlaanderen door vroege screening

Door: redactie

10/10/16 - 14u57 Bron: Belga

Er werden in 2014 in Vlaanderen 21 procent meer gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld dan in 2013. Dat meldt de Stichting Kankerregister. Die forse stijging is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de toename van het aantal dikkedarmkankers dat in een vroeg stadium wordt ontdekt bij 55- tot 74-jarigen. Volgens het Kankerregister is dat te danken aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat eind 2013 startte en waarbij Vlamingen in die leeftijdscategorie gratis hun stoelgang kunnen laten screenen.