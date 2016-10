"Asielbeleid pleegt roofbouw op mensenrechten"

Door: redactie

VLUCHTELINGENCRISIS "Het asielbeleid in ons land gaat in een richting waarin de toegang tot bescherming niet langer centraal staat. Het recht op bescherming voor asielzoekers in België lijkt verder af dan ooit", stelt Vluchtelingenwerk Vlaanderen vanmiddag bij de voorstelling van het rapport 'Ceci n'est pas un demandeur d'asile, één jaar na de crisis, tijd voor een humaan asielbeleid'. "De overheid koos ervoor de crisis te gebruiken om een ontradingsbeleid op te zetten en verzwakte daarbij systematisch de mensenrechten van asielzoekers", luidt de striemende aanklacht.

"Het preregistratiebeleid van de overheid schendt de rechten van asielzoekers. Zelfs nu de instroom van asielzoekers drastisch is gedaald, laat onze overheid asielzoekers doelbewust in een kwetsbare positie", staat in het rapport. "Onze overheid hield het voorbije jaar ook expliciete ontradingscampagnes die stoelden op foutieve, onvolledige en subjectieve informatie", luidt een andere aanklacht.



Maandenlang in noodopvang

"Kwetsbare mensen en niet-begeleide minderjarigen dienden op de bemiddeling van vrijwilligers te rekenen voor registratie en families met kinderen verbleven maandenlang in noodopvang. Dat is een behandeling die ons land onwaardig is", vindt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Er werd ook een nieuwe wetgeving aangenomen zonder vooraf de noodzaak daaraan te evalueren en de impact op de grondrechten te evalueren", leert het rapport.



Crisismanagement

Vluchtelingenwerk Vlaanderen roept vervolgens in zijn rapport onze regering op "om meer vluchtelingen te beschermen en asielzoekers een vlotte en correcte toegang tot bescherming te geven". Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt voorts ook de afschaffing van het preregistratiesysteem en wil dat een draaiboek wordt ontwikkeld voor crisismanagement dat onmiddellijke registratie te allen tijde waarborgt en asielzoekers onmiddellijk een bijlage 26 verleent, zodat al hun rechten gegarandeerd worden.



Flexibeler opvangnetwerk

Voorts moet er een flexibeler opvangnetwerk komen met bijkomende plaatsen van goede kwaliteit, plus een draaiboek dat de vlotte doorstroom van asielzoekers waarborgt uit noodopvang naar reguliere opvang, met specifieke aandacht voor kwetsbare asielzoekers. Het verblijf in een noodopvangstructuur moet beperkt worden tot maximum 10 dagen.



Correcte informatie

Vluchtelingenwek Vlaanderen vraagt ook correcte en objectieve informatieverspreiding door de overheid en voor wetsvoorstellen en wetsontwerpen moet een grondige analyse worden uitgevoerd die de effecten van de beoogde maatregel op de grondrechten van asielzoekers nagaat, aldus nog Vluchtelingenwek Vlaanderen.