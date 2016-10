Door: redactie

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur voor een valse bommelding in een Mechelse school. De school was de dag voordien nog ontruimd voor een andere bommelding, maar de tweede keer had de politie snel in de gaten dat de melding vals was. De school wilde een schadevergoeding van 17.500 euro voor imagoschade, maar daar ging de rechtbank niet op in.