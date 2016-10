Zo wil CD&V de rijken doen bijdragen

Door: Dieter Dujardin

10/10/16 - 13u39 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Een meerwaardebelasting op alle aandelen, fondsen en obligaties, met een drempel van 50.000 euro: dat is wat CD&V verstaat onder fiscale rechtvaardigheid. Onze krant kon het voorstel van de partij inkijken.

"CD&V meent dat niet altijd aan dezelfde mensen bijkomende inspanningen mogen worden gevraagd. Wij willen die inspanning verdelen door winsten op korte termijn een hogere bijdrage te laten betalen dan winsten op lange termijn", klinkt het.



Zo zou er een belasting van 30% geheven worden op aandelen die binnen het jaar worden verkocht. Hoe langer iemand zijn aandelen aanhoudt, hoe lager de belasting zou worden. Wie na 15 jaar verkoopt, zou nog maar 7,5% belasting betalen op de meerwaarde. Wie na 30 jaar verkoopt, zou ontsnappen. "Minwaarden zijn aftrekbaar via de belastingaangifte, kmo-aandelen en startersaandelen worden niet onderworpen en we voeren een vrijstelling in voor geld dat opnieuw geïnvesteerd wordt in starters", staat te lezen.



Vrijstellingsdrempel

CD&V denkt aan een vrijstellingsdrempel van 50.000 euro per persoon, gespreid over een periode van 10 jaar. Dus 5.000 euro per jaar. Historisch opgebouwde meerwaarde zou niet in het vizier genomen worden. De speculatietaks wordt in één adem afgevoerd.



Open Vld en N-VA verzetten zich tegen het voorstel. Ze vrezen dat het de economie zal treffen en beleggers naar het buitenland duwen. De Vlaamse Federatie voor Beleggers spreekt van een ramp voor de kleine belegger, volgens fiscalist Michel Maus gaat het voorstel niet ver genoeg. "De basis is te smal. Waarom aandelenwinst belasten en niet ook de meerwaarden op gronden, gebouwen, kunst, oldtimers enzovoort?"