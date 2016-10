E403 versperd in Roeselare-Beveren na zware klap truck tegen signalisatiewagen: "Hinder zal lange tijd duren"

Door: redactie

10/10/16 - 12u50 Bron: Belga, Eigen berichtgeving

© LSI.

verkeer De E403 richting Kortrijk is maandagmiddag volledig versperd ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Roeselare-Beveren. Al het verkeer moet richting Kortrijk de snelweg verlaten en nadien weer invoegen. "De hinder kan lange tijd duren", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.30 uur. Een Roemeense trucker reed er op een signalisatiewagen, die aan een wegenwerf stond op de rechterrijstrook. Het was een zware klap. De twee voertuigen zijn in elkaar verstrengeld, wat de takelwerken bemoeilijkt. Zowel de trucker als de chauffeur van de botsabsorbeerder raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.



De truck verspert de snelweg ."De vrachtwagen staat schuin over de snelweg, maar gelukkig net tussen de op- en de afrit. Het verkeer kan de snelweg dus verlaten en meteen daarna weer oprijden", aldus Bruyninckx.



Er is wel filevorming. Automobilisten moeten rekening houden met zeker een half uur vertraging. Op het complex regelt de lokale politie het verkeer. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om voor de E40 en E17 te kiezen, zeker voor lange afstanden. Door de zware schade aan beide voertuigen zal de hinder wellicht lang duren.