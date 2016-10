Claes depanneert Reynders op staatsbezoek

Door: Joost Freys

Minister van Staat Willy Claes moet naar alle waarschijnlijkheid Koning Filip morgenvoormiddag vergezellen tijdens diens officiële bezoek aan de keizer van Japan. Bij zo'n officieel bezoek moet altijd een vertegenwoordiger van de regering zijn.

Normaal is dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Maar die komt pas woensdag aan in Japan. Een dag te laat, dus. Reynders heeft vertraging opgelopen door de begrotingsbesprekingen.



Een oplossing zou er in kunnen bestaan dat Willy Claes zijn plaats inneemt. Hij is immers minister van Buitenlandse Zaken geweest en kan Reynders vertegenwoordigen. "Ik kan dat zeker doen en wil dat ook zeker doen", liet Claes al weten. Buitenlandse Zaken onderzoekt nu nog of alles 100% koosjer is. Maar naar alle waarschijnlijkheid is er geen enkel probleem. Claes is al vaker naar Japan gereisd als voorzitter van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad.