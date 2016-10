Peeters onverzettelijk over meer fiscale rechtvaardigheid

Door: redactie

10/10/16 - 12u09 Bron: Belga

"Als men rechtvaardige fiscaliteit niet invult, dan is het probleem groter dan deze regering", stelt vicepremier Kris Peeters. © belga.

BEGROTING 2017 CD&V blijft keihard vasthouden aan hervormingen die de Belgische fiscaliteit "rechtvaardiger" maken. "Als men rechtvaardige fiscaliteit niet invult, dan is het probleem groter dan deze regering", klonk het fors bij monde van vicepremier Kris Peeters. "Dit is voor ons een belangrijk punt. Als men dat niet inziet, zullen we zien wat dat geeft."

"Rechtvaardige fiscaliteit is niet iets wat we maar lichtzinnig in de mond nemen, er moeten concrete hervormingen komen", zo beklemtoonde Peeters bij zijn aankomst vanochtend op de ambtswoning van de premier.



Meerwaardebelasting op beursgenoteerde aandelen

Dit weekend was de CD&V-vicepremier nog met een voorstel gekomen dat een meerwaardebelasting invoert op beursgenoteerde aandelen en afgeleide producten. Wie zijn aandelen langer in portefeuille houdt, zou daarbij wel minder zwaar belast worden. En een eerste schijf van meerwaarden zou worden vrijgesteld.



"We hebben een voorstel op tafel gelegd en dat zal nu verder bekeken worden", verduidelijkte Peeters. "We zullen kijken wat er rond de tafel gebeurt, maar rechtvaardige fiscaliteit is voor ons een belangrijk punt, dat een belangrijk debat waardig is."



Reynders wil afkloppen

Even voordien had MR-collega Didier Reynders laten verstaan dat de begroting wat hem betreft rond is, op misschien zowat 10 miljoen euro na. De liberale vicepremier stelde daarom voor om de begroting af te kloppen en tegen het einde van het jaar ook de structurele hervormingen aan de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt af te werken.



Open Vld-vicepremier Alexander De Croo gaf bij aankomst geen commentaar. N-VA-collega Jan Jambon gaf slechts mee dat het "de laatste loodjes" zijn. "En dat zijn altijd de moeilijkste".