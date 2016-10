Nieuwe huiszoeking in woning vermiste Wetteraar

Didier Verbaere

10/10/16 - 12u25

Het onderzoek vandaag richt zich op de tuin achter het huis. De hele site is afgezet met nadar en zeilen. © Didier Verbaere.

De politie en de civiele voeren momenteel een nieuw onderzoek uit in de woning van de vermiste Jean Vercarre aan de Kalkensteenweg in Wetteren. De 68-jarige man is sinds midden juni spoorloos. De politie doorzoekt met speurhonden de grachten en weiden rond de woning.