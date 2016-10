Tot 12 jaar cel voor Franse grenscriminelen

Door: redactie

10/10/16 - 12u22 Bron: Eigen berichtgeving

© Christophe Maertens.

Rechtbank Ieper Vier Noord-Franse gangsters zijn door de rechter in Ieper veroordeeld tot straffen tussen de 12 en de 3 jaar voor in totaal 57 feiten van ramkraken en homejackings in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen.

De vier pleegden car- en homejackings, inbraken en ramkraken in Zuid-West-Vlaanderen tussen 2012 en 2014. Het proces tegen de vier was het sluitstuk van de operatie BOABAD, een politieactie bedoeld om de zware golf van grenscriminaliteit uit de wereld te helpen.



Eén slachtoffer van de bende was een tabaksgroothandelaar langs de Provinciebaan in Ledegem. Er verdwenen bij de man voor tienduizenden euro's rookgerei en een wagen. Het gezin zag alles gebeuren vanuit hun 'panic room', een veilige ruimte in de woning, waar de slachtoffers live de beelden van de overval kon zien. Een ander slachtoffer die de boeven over de vloer kreeg, was een juwelier uit Heule, waar juwelen uit een kluis werden gestolen.



De onderzoekers konden heel wat feiten uit 2014 aan elkaar linken doordat er veelal een oranje-rode BMW werd opgemerkt. De dieven pikten de wagen op 16 mei in Dadizele. De auto werd ook opgemerkt bij diefstallen in Waregem, Wevelgem, Moeskroen, Zonnebeke, Dadizele en Zwevegem.



De beklaagden betwisten een overgroot deel van de feiten, maar de rechter veroordeelde de hoofdverdachte tot twaalf jaar effectieve celstraf voor alle feiten. Een kompaan kreeg dezelfde straf, terwijl een derde gangster zes jaar cel kreeg. Een vierde man kreeg tenslotte drie jaar voor een viertal feiten. Het was dankzij die laatste man dat het onderzoek naar de bende in een stroomversnelling kwam. Hij doorbrak immers de omerta en praatte zijn makkers aan de galg. Hij werd ook al eens opzettelijk aangereden als vergelding voor zijn loslippigheid.



Het proces tegen de vier vond plaats onder extra veiligheidsmaatregelen. Iedereen die de rechtbank binnenkwam werd aan een controle onderworpen, ook de advocaten en de journalisten.