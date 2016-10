Dief op heterdaad betrapt in Brugse rechtbank net voor eigen proces

Door: MMB

10/10/16

Zaalwachter Roland Walleyn (68). © Mathias Mariën.

Een zaalwachter in de rechtbank van Brugge heeft maandagochtend een dief op heterdaad betrapt bij het stelen van een portefeuille in de rechtzaal. Opmerkelijk: de dader moest deze ochtend in een andere rechtzaal zélf voorkomen voor een verkeersovertreding.

Zaalwachter Roland Walleyn (68) stond zoals steeds trouw op post in de correctionele rechtbank toen de diefstal onder zijn ogen gebeurde.



"Ik zag hem eerst al rechtstaand achteraan de rechtzaal postvatten. Dat op zich vond ik al vreemd", getuigt Roland. Enkele minuten later ging de 'verdachte' man zitten op de laatste rij. Voor hem hingen enkele jassen over de stoelen. De man aarzelde niet en griste een portefeuille uit een jas, waarna hij naar buiten liep.



Zaalwachter Roland zag alles gebeuren en twijfelde niet. Hij liet de dief stoppen en riep de politie erbij. "Het was overduidelijk dat hij naar buiten ging met de portefeuille. Daarom heb ik meteen de agenten erbij gehaald", vervolgt Roland.



Verkeersovertreding

Opmerkelijk: de 44-jarige dief uit Roeselare moest deze ochtend zelf verschijnen in een andere rechtzaal voor een verkeersovertreding. In afwachting van zijn proces en van een vriend, die ook voor de politierechter moest verschijnen, ging hij de portefeuille stelen in een andere zaal.



Nadat hij werd betrapt werd hij onder politiebegeleiding naar zijn eigen proces gebracht. In de politierechtbank kreeg hij een geldboete van 150 euro. Voor de diefstal deze ochtend wacht hem een nieuwe veroordeling.