Didier Reynders: "Begroting is rond wat mij betreft"

Door: redactie

10/10/16 - 11u53 Bron: Belga

Van een crisis is volgens Reynders geen sprake. © belga.

BEGROTING 2017 MR-vicepremier Didier Reynders wil de onderhandelingen over de structurele hervormingen aan de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt over de 'state of the union' van morgenmiddag tillen. En aangezien de begroting in zijn ogen rond is, kan worden afgeklopt, zo liet Reynders verstaan bij zijn aankomst op de Lambermont. Van een crisis is volgens hem geen sprake.