Only in Belgium? Handig zo'n fietssnelweg. Als je er geen middenberm op zet toch

Door: redactie

10/10/16 - 11u31

video "Hal-lu-ci-nant!", twitterde Dirk Dedoncker deze ochtend. Hij probeerde aan de Ninoofsesteenweg langs de fietssnelweg van Halle naar Brussel te fietsen, maar wegenwerken en een dwars geplaatste middenberm staken daar een stokje voor. In zijn video is te zien hoe de fietsers sportief hun fiets over de onhandige blokkade heffen. Maar gezellig op een maandagochtend (of veilig) is het zeker niet.