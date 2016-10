Bejaarde vrouw loopt terug naar binnen om man in rolstoel te redden: echtpaar komt vermoedelijk om in brand

Door: Hans Verbeke

10/10/16 - 09u27 Bron: Eigen berichtgeving

Een hevige brand in een vrijstaande woning langs de Poelkapellestraat in Langemark-Poelkapelle heeft deze morgen meer dan waarschijnlijk het leven gekost aan een bejaard echtpaar.

Het vuur werd iets na half acht opgemerkt en verspreidde zich snel over de woning. Een buurman slaagde erin de bewoonster te redden. De vrouw liep echter terug naar binnen om haar man te helpen. Die kan de woning niet zelfstandig verlaten omdat hij in een rolstoel zit.



Sinds ze weer naar binnen liep, is de vrouw niet meer gezien. De politie vermoedt dan ook dat beiden om het leven zijn gekomen, maar pas na de bluswerken zal daar absolute zekerheid over zijn.