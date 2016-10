Groen groeit bijna vijf procent sinds verkiezingen, coalitie verliest 8 procent

Door: redactie

10/10/16 Bron: Belga

Groen-boegbeeld Wouter Van Besien. © belga.

Mochten er vandaag verkiezingen plaatsvinden, dan zou oppositiepartij Groen bijna vijf procent hoger uitkomen dan bij de vorige stembusslag in mei 2014. Dat blijkt althans uit een peiling van VRT en De Standaard. Coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld dalen samen 8,3 procent ten opzichte van de verkiezingen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever. © photo news.

Terwijl de meerderheidspartners elk pluimen laten, zitten de oppositiepartijen in de lift. De grootste oppositiepartij sp.a komt uit op 15,8 procent, wat 1,7 procent meer is dan bij de verkiezingen van 2014. De duidelijkste stijging noteren de groenen. Zij stijgen van 8,5 naar 13,3 procent. Vlaams Belang noteert 2,2 procent extra en komt uit op 8,1 procent. In tegenstelling tot in Franstalig België kan PVDA de kiesdrempel niet doorbreken. Extreemlinks blijft steken op 3,4 procent.



Binnen de meerderheid verliest N-VA 4,6 procent, maar de Vlaams-nationalisten blijven met 27,8 procent veruit de marktleider. De peiling vond plaats tussen 14 september en 3 oktober. Dat was de periode waarin Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit de partij stapten. CD&V moet 1,7 procent prijsgeven en blijft de tweede grootste met 16,8 procent.



De derde meerderheidspartij Open Vld komt met 13,6 procent 2 procent lager uit dan twee jaar geleden. De liberalen moeten de Vlaamse socialisten voor zich dulden en voelen de hete adem van Groen in hun nek.