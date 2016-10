Brugse parket verwijt advocaat dokter Gyselbrecht deontologische fout

Door: redactie

Het Brugse parket heeft een brief gestuurd naar de stafhouder van Johan Platteau, de raadsman van dokter André Gyselbrecht, zo schrijft Het Nieuwsblad. Hij zou stiekem Elisabeth Gyselbrecht hebben ontmoet.

In een lange brief aan de Antwerpse stafhouder heeft het Brugse parket geklaagd over Platteau. Volgens het parket is hij op 1 juni op restaurant geweest met Elisabeth Gyselbrecht, de weduwe van Stijn Saelens. Een deontologische fout, volgens het parket: hij mag haar niet spreken zonder haar advocaat. Want Elisabeth heeft zich burgerlijke partij gesteld.



Daarom heeft de Antwerpse stafhouder afgelopen zomer een tuchtonderzoek tegen Platteau geopend. Het parket heeft naar eigen zeggen geen eisen gesteld in de brief. "Het is aan de stafhouder om te oordelen of hij tuchtmaatregelen neemt." Een stafhouder kan verschillende sancties treffen. De kans bestaat dat Platteau zich uit de zaak moet terugtrekken.



"Het parket probeert op een cru­ciaal moment de verdediging van André Gyselbrecht ernstig te schaden", zegt Platteau. "En dat op een lasterlijke wijze. Die klacht klopt niet. Ik heb niet met Elisabeth ­samengezeten. Wat het parket schrijft, is pertinent onjuist." Volgens Het Nieuwsblad ontkent ook Elisabeth dat zij met Platteau op restaurant ging.