"Vlaming is repressief, niet intolerant"

De Vlaming is hard voor "degenen die ervoor gekozen hebben onze vijand te zijn". Met moslims, hoofddoeken of de islam zelf is er geen probleem, zo blijkt maandag uit een peiling van De Standaard en de VRT.

Liefst 91 procent van de ondervraagden is voorstander van strenge straffen voor wie openlijk sympathie uit voor terroristen en hun daden. De partijvoorkeur is daarbij van geen belang.



Ook als het gaat over uitzonderlijke maatregelen die deel zouden kunnen uitmaken van een "noodtoestand", zien de kiezers minder bezwaren dan de politici. Op de vraag of de politie bij een terreuraanslag mensen mag arresteren zonder aanhoudingsbevel van een onderzoeksrechter, antwoordt 64 procent "ja".



Hoofddoek

Uiterlijke symbolen zoals de hoofddoek stuiten slechts een minderheid tegen de borst. Zeven op de tien ondervraagden hebben er allerminst een probleem mee dat ze in een winkel bediend worden door iemand met een hoofddoek.



De provocerende stelling dat de islam belijden verboden moet worden in België, vindt zelfs helemaal geen bijval. Zelfs binnen het Vlaams Belang is daarvoor geen meerderheid.



Migratie

De vraag of moslimmigranten een verrijking zijn voor onze maatschappij, leidt tot een gemengder resultaat. De helft vindt van wel. Opvallend is dat bij N-VA en Open VLD een meerderheid daar niet van overtuigd is.



De VRT en De Standaard peilden ook naar de populariteit van de verschillende politieke partijen. Daaruit bleek dat de meerderheidspartijen steun verliezen, en vooral Groen daarvan profiteert.