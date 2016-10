Door: redactie

10/10/16 - 07u25 Bron: Belga

Het treinverkeer op de lijn Mechelen-Leuven verloopt vanochtend verstoord door een persoonsaanrijding. Tussen Mechelen en Haacht is er geen treinverkeer mogelijk over beide sporen. Op de betrokken trein zit een vijftigtal reizigers, die zullen worden geëvacueerd. Er worden vervangbussen ingelegd, zo is vernomen van een woordvoerder van de NMBS.