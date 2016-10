Topministers uit elkaar zonder begrotingsakkoord: "Alles zit muurvast"

Door: Dieter Dujardin

10/10/16 - 06u23 Bron: Eigen berichtgeving

© Belga.

Een dag voor de State of the Union van premier Michel is er nog altijd geen begrotingsakkoord. Na een hele nacht onderhandelen zijn de topministers om 6 uur uit elkaar gegaan zonder deal. Het grootste twistpunt is het voorstel van CD&V om een belasting op de meerwaarde van alle soorten aandelen in te voeren. Er heerst een crisissfeer in de regering. Om 11 uur worden de onderhandelingen hervat.

Dat kwam pas afgelopen weekend op tafel, nadat de premier nochtans weken geleden al van alle partijen hun voorstel had gevraagd. De coalitiepartners reageerden zeer gepikeerd om de tactiek van CD&V-vicepremier Kris Peeters, die geen doorbraken meer wou toestaan over besparingen, de vennootschapsbelasting en enkele sociale dossiers, als er niet meer fiscale rechtvaardigheid in het begrotingspakket werd ingebouwd.



De partij begrijpt niet dat de coalitiepartners niet willen meegaan in hun voorstel, dat de kleine belegger helemaal vrijwaart. De vrijstellingsdrempel zou niet 500 euro zijn, zoals werd verspreid, maar 50.000 euro per persoon per jaar. "Dit voorstel doet de 10 procent Belgen die 70 procent van alle aandelen in handen hebben, een rechtvaardige bijdrage leveren", klinkt het.

Over andere boeg

Omdat de zaak muurvast zat op de eis van CD&V, probeerde premier Michel het in de late uurtjes over een andere boeg te gooien en alleen af te kloppen over de begroting. Maar daar wou N-VA niet van weten. De partij wil koste wat het kost nu uitpakken met een hervormde vennootschapsbelasting, waarvan sommige coalitiepartners vinden dat ze nog altijd niet voldoende is uitgewerkt.



De onderhandelaars zijn nu gaan rusten en nadenken. Om 11 uur roept premier Michel hen opnieuw bijeen. In een sfeer van crisis. De ministers van de regering-Michel zaten al sinds gisterenochtend samen. Al vrij vlug bleek dat het water tussen de verschillende partijen nog erg diep was en dat de kans klein was dat er tot de finish zou worden doorvergaderd.