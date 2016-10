Advocaat (41) vervolgd voor relatie met 16-jarig meisje: "Op liefde staat geen leeftijd"

KRISTOF AERTS

10/10/16

© rv.

Het Antwerpse gerecht vervolgt een 41-jarige advocaat omdat hij al twee jaar een relatie heeft met een tienermeisje. Het kind is intussen zwanger van hem. Dat was het signaal voor het gerecht om de Antwerpse veertiger op te pakken en te vervolgen wegens verkrachting.

Toen ze zwanger raakte, was het meisje 15. Op die leeftijd kan je in ons land juridisch geen toestemming geven voor seksuele contacten. "Ik ga daar niets over vertellen", zegt de advocaat in kwestie. "Van een verkrachting is helemaal geen sprake", reageert het meisje. "Op liefde staat geen leeftijd."



Nadat de ouders van de tiener naar het gerecht waren gestapt, kreeg de advocaat al een contactverbod opgelegd. Daar trok de man zich niks van aan.



