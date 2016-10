Twee agenten neergestoken: "Namen van politiemannen en rechters gevonden in schriftje"

Door: redactie

9/10/16 - 21u37 Bron: RTL

Vorige zondag stak Hicham Diop twee agenten neer in Schaarbeek. Hij kon snel nadien opgepakt worden, twee dagen later werd ook zijn broer Aboubaker onder aanhoudingsbevel geplaatst. Allebei werden ze beschuldigd van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. RTL meldt nu dat er tijdens de huiszoeking een notitieboekje gevonden is met daarin de namen van agenten en rechters.

Hicham Diop en zijn broer Aboubaker wonen in hetzelfde appartementsgebouw in Schaarbeek. In de flat van die laatste zouden speurders de onrustwekkende ontdekking gedaan hebben. Het schriftje bevatte privé-info, maar dus ook dreigende taal aan het adres van welbepaalde agenten en rechters. Ook de adressen van enkele politiecommissariaten zouden er in neergepend zijn. De speurders zullen nu allicht uitzoeken of die namen gelinkt kunnen worden aan een dossier waar Aboubaker in betrokken was.



Nog volgens RTL zou een agent verklaard hebben dat Diop tijdens zijn aanval riep dat hij een soldaat van IS was. Een stelling die de dader zelf ten stelligste ontkende voor de rechter, volgens zijn advocaat. Hij blijft beweren dat hij handelde uit wraak omdat hij in 2011 omvergereden werd door een politiewagen.



"Dit element geeft een terroristische toets aan het dossier, maar dat volstaat in mijn ogen niet", laat zijn advocaat Hamid El Abouti weten. "Er zullen nog meer elementen nodig zijn om die these kracht bij te zetten. Dingen die gevonden werden tijdens de huiszoekingen bijvoorbeeld of duidelijke banden met mensen die al veroordeeld werden wegens terrorisme."