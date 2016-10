Zieke Arno (5) krijgt comfortabeler leven

Door: redactie

9/10/16 - 20u51 Bron: vtmnieuws.be

video

Arno, een jongen van vijf jaar oud met een zeldzame aandoening, had vandaag de dag van zijn leven. Er werd een benefiet voor hem gehouden en met de opbrengst kunnen zijn ouders een minibus kopen waar zijn rolstoel in kan. Want Arno kan niet stappen en mentaal zit hij op de leeftijd van drie maanden. Arno lijdt aan het Allan-Herndon-Dudley syndroom net als twee andere kindjes in ons land. De aandoening is erfelijk, en treft enkel jongens. Gemiddeld worden kinderen met de ziekte tien jaar. "Er was nog een jongetje zes maanden jonger dan Arno en die is begin juli overleden", vertelt mama Ingrid Hemmeryckx. De tijd die ze nog hebben, wil het gezin dan ook zo comfortabel mogelijk met elkaar doorbrengen. Nu Arno zwaarder begint te wegen, wordt het steeds moeilijker om hem de wagen in te dragen. Bovendien zit hij er helemaal niet comfortabel. Een minibus met lift voor de rolstoel zou de oplossing zijn. De benefiet vanmiddag moet dat mogelijk maken.