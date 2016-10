Nieuw proces tegen Bernard Wesphael?

Door: redactie

De familie van Veronique Pirotton overweegt om via de rechtbank een schadevergoeding te eisen van Bernard Wesphael. Dat heeft de advocaat van de familie gezegd bij de collega's van RTL TVI. Veronique Pirotton was de echtgenote van Wesphael die stierf in de hotelkamer in Oostende. Afgelopen donderdag is Wesphael vrijgesproken voor doodslag op zijn vrouw. "Mijn cliënten wensen dat we nu een burgerlijke zaak overwegen tegen meneer Wesphael", zegt Philippe Moureau, advocaat van de familie Pirotton, "de strafrechtelijke beslissing die is wat ze is, maar er blijft het feit dat (haar zoon) Victor en haar familie schade hebben ondergaan. En als we burgerlijk die schade kunnen toewijzen aan meneer Wesphael, dan is hij die schade en interesten verschuldigd." Bernard Wesphael zelf laat ook een reeks procedures opstarten. Vooral tegen Waalse media, die hem naar eigen zeggen drie jaar lang door het slijk hebben gehaald en hem een moordenaar hebben genoemd.