Kan Trump zich nog redden met debat?

Door: redactie

9/10/16 - 19u25 Bron: vtmnieuws.be

Donald Trump en Hillary Clinton gaan vannacht om 3.00 uur voor de tweede keer in debat. Na zijn vrouwonvriendelijke uitspraken is Trump behoorlijk in het defensief gedrongen en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. 'De oorlog van woorden', zo noemen Amerikaanse media het tweede debat. Maar hoe zwaar speelt dit mee? We vroegen het aan professor Wlezien, één van de grote autoriteiten in de VS bij onderzoek naar verkiezingen. "Dit is uitzonderlijk. We weten veel over de impact van debatten, we weten veel over de nationale conventies maar we weten echt weinig over de impact dit soort nieuws. Het is moeilijk in te schatten op voorhand", zegt hij. De helft van de vragen komen vanavond van mensen, gesteld via het internet. Elk antwoord mag twee minuten duren, en de moderator mag dan nog één minuut doorvragen. Volgens de meeste peilingen stijgt Clinton lichtjes sinds het vorige debat. Ze ligt een paar procenten voor.