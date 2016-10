Door: redactie

9/10/16 - 19u45

De topministers zoeken tijdens het begrotingsoverleg drie miljard euro, hoewel er eerst sprake was van 4,2 miljard. "Het bedrag is nu kleiner dan voordien omdat men de buffer verkleind heeft die men als een reservepotje wou aanleggen voor tegenslagen", zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert. Maar de partijen hebben duidelijk een andere visie over dat reservepotje.