Beweging.net: "Cijfers over subsidies voor middenveld uit verband gerukt"

Door: redactie

9/10/16 - 19u13

Beweging.net betwist de cijfers die deze Lorin Parys naar buiten bracht. © belga.

De subsidies van de Vlaamse regering voor het middenveld zijn in drie jaar tijd gestegen met 100 miljoen euro, tot 790 miljoen euro. Dat stelde Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) gisteren in onze krant op basis van een rondvraag. Beweging.net klaagt nu de "selectieve cijfers" aan. Het vroegere ACW betwist ook de "inhoudelijk onjuiste conclusie dat sociale organisaties en verenigingen ontzien worden bij de besparingen".

Volgens beweging.net is de lijst van organisaties die zijn opgenomen in de cijfers van Parys "bijzonder onvolledig, maar vooral bijzonder selectief". "In de selectie is helemaal geen lijn te trekken", luidt het. Bovendien gaan de wel opgenomen cijfers volgens het netwerk van christelijke en sociale organisaties voor 94 procent over zorguren van bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties en budgetten van de Vlaamse zorgverzekering.



"Hoe cynisch is het de gezinshulp die een zorgbehoevende thuiswonende oudere krijgt 'subsidies aan het middenveld' te noemen?", vraagt algemeen secretaris Linde De Corte zich af. "Dat zijn helemaal geen subsidies, maar toegekende zorguren."



De Corte vindt het besluit van Loryn dan ook "erg verkeerd en uit zijn verband gerukt". "De conclusie dat sociale organisaties en verenigingen ontzien worden bij de besparingen is niet alleen onjuist door de foute bewijsvoering met zorg- en welzijnsbudgetten, ze is ook inhoudelijk onjuist. Uit de zesde editie van de Barometer van de Verenigingen die de Koning Boudewijnstichting jaarlijks laat maken, blijkt dat verenigingen hun structurele subsidies van de overheid steeds meer zien afnemen", klinkt het.