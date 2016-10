Drie zwaargewonden bij kettingbotsing op E314

Door: redactie

Maasmechelen

Op de E314 in Maasmechelen in de richting van Genk is rond 14 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij zes wagen betrokken geraakten. Elf personen raakten gewond, drie onder hen zijn er erg aan toe. Een verkeersdeskundige en een MUG-arts kwamen ter plaatse.



Het ongeval werd naar verluidt veroorzaakt door de chauffeur van een zwarte Volvo XC90. Die ging plots in de remmen om via een opening in de middenberm rechtsomkeer te maken. De bestuurder die het manoeuvre deed, is kunnen wegrijden in de richting van Genk. Hij of zij wordt nu opgespoord.



De E314 van Genk richting Maasmechelen is volledig afgesloten voor alle verkeer. Oprit Genk-Oost is niet bereikbaar voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien.