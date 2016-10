Regering zoekt geen 4,2 maar 3 miljard euro

Door: redactie

video In het begrotingsoverleg zoeken de topministers van de federale regering 3 miljard euro. Dat zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, want eerst was er sprake van 4,2 miljard.Ondertussen kruipt de deadline steeds dichter: dinsdag moet de begroting voorgesteld worden in de Kamer.

In de moeilijke zoektocht naar een begroting in evenwicht, zaten de topministers gisteren tot middernacht bijeen. De gesprekken verliepen moeizaam, maar er is toch enige vooruitgang geboekt.



Volgens minister Peeters wordt nu gewerkt rond een bedrag van 3 miljard nodig. Dat zei hij voor de hervatting van het overleg, deze ochtend om 10 uur in de ambtswoning van premier Michel. Nochtans was er aanvankelijk sprake van 4,2 miljard euro, maar na een dag discussiëren zijn de topministers overeen gekomen dat ze met ruim een miljard minder ook tevreden zijn.



"Het bedrag is nu kleiner dan voordien omdat men de buffer verkleind heeft die men als een reservepotje dat men wou aanleggen voor als er tegenslagen waren", zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert.

Topministers hopen op begrotingsakkoord in de loop van de avond of nacht

Vanavond of vannacht Of ze daar vandaag in slagen, wou Peeters niet gezegd hebben: "Of we vanavond of vannacht landen... De State of the Union is dinsdag", wijst hij op de deadline.



De vraag is hoe die 3 miljard gevonden zal worden. Een belasting op vermogens is een piste waar CD&V hard op inzet, maar Peeters blijft op de vlakte: "Ik heb al honderd keer gezegd dat rechtvaardige fiscaliteit voor ons prioriteit is. Maar er zijn nog veel discussies die gevoerd moeten worden."