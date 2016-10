Groen: "Belast grote vermogens"

Door: redactie

9/10/16 - 14u00 Bron: vtmnieuws.be

video "Wij roepen CD&V op om voet bij stuk te houden en door te duwen voor een bijdrage van de grootste vermogens." Dat heeft Kristof Calvo, fractieleider van Groen, gezegd in VTM NIEUWS. Calvo reageert daarmee op de huidige begrotingsgesprekken en het feit dat de regering zich op de borst klopt met jobcreaties.

"Als de zaken vooruit gaan, zijn we de eerste om te applaudisseren. Maar we doen het niet goed op vlak van jobs. We bengelen achteraan in Europa", aldus Calvo. "



Het recept moet anders", is zijn boodschap. Maar hoe ziet dat recept er dan uit bij Groen? "We kunnen geen begroting in evenwicht halen als we arbeid blijven kapot belasten en keer op keer de inspanning bij de mensen vragen. Een begroting én samenleving in evenwicht kan enkel als we de grote vermogens belasten", hamert Calvo op de nagel die Groen steevast naar boven haalt.



Hij kijkt daarvoor vooral naar CD&V, de enige regeringspartij die het idee genegen zijn: "We roepen CD&V op om voet bij stuk te houden. Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens moet er komen. Het kan een baken zijn van hoop en perspectief."