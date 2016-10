Groen gaat Whatsapp'en met leden

Door: redactie

9/10/16 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video Groen zal als eerste politieke partij Whatsapp-berichten sturen naar leden. Dat kondigde Kristof Calvo aan in VTM NIEUWS.

"Op elke smartphone is WhatsApp één van de meest gebruikte apps. Groen innoveert vaak en veel op sociale media door sneller en origineler uit de hoek te komen en dat doen we vandaag opnieuw. Groen is de grootste partij bij jongeren en we willen aansluiten bij hun leefwereld en hoe ze communiceren. Dan kan je niet anders dan WhatsApp gebruiken", licht Calvo toe.



Via WhatsApp krijgt je als eerste de nieuwste informatie rechtstreeks op je smartphone. "Gebeurt er iets in het parlement, lanceren we een nieuwe visual of video of heb je zelf goede ideeën. Je komt het als eerste via WhatsApp te weten", klinkt het.



Aanmelden voor WhatsApp berichten van Groen doe je op de volgende manier: voeg +32479459743 toe aan je GSM-contacten en stuur via WhatsApp voornaam, naam en postcode door naar het nummer. Dan krijg je de updates van de partij rechtstreeks in hun WhatsApp inbox. Groen gaat voor de WhatsApp dienst in zee met OBI4wan. Een reeks Belgische overheden en bedrijven zijn reeds klant bij de Nederlandse webcare provider.