Defecte Kruispoortbrug in Brugge is weggehaald

MMB

9/10/16 - 13u09 Bron: eigen berichtgeving

video Na drie dagen werken is de defecte Kruispoortbrug zondagochtend definitief weggehaald. Donderdagavond scheurde een van de liggers door. De hinder zal maanden duren.

Een ponton kwam vrijdagavond al ter plaatse in afwachting dat de brug kon verwijderd worden. Dag en nacht werd met man en macht geprobeerd de brug weg te halen. Met drie kranen is men er zondagochtend in geslaagd de defecte Kruispoortbrug op het ponton te krijgen. Die wordt nu naar Evergem gebracht voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of de brug kan hersteld worden. Als er een nieuwe moet komen zal de hinder ruim een jaar duren. Heel wat mensen kwamen opdagen om de werken te volgen.