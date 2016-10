Passagierstrein en wagen botsen: chauffeur overleden

Door: redactie

9/10/16 - 16u04 Bron: Belga

© Marc Aerts.

begijnendijk De bestuurder van de personenwagen die deze voormiddag werd aangereden door een trein in Begijnendijk, is overleden. Dat meldt het Leuvense parket. Over de precieze omstandigheden van het ongeval kan het parket voorlopig weinig kwijt. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om die te onderzoeken.