Passagierstrein en wagen botsen: bestuurder auto zwaargewond

9/10/16 - 12u34 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

begijnendijk In het Vlaams-Brabantse Begijnendijk heeft zich zondagvoormiddag een aanrijding voorgedaan tussen een passagierstrein en een personenwagen. Dat melden de NMBS en Infrabel. Het ongeval gebeurde omstreeks 11.30 uur op de overweg van de Mechelbaan in Begijnendijk. Volgens de hulpdiensten raakte de bestuurder van de personenwagen bij het ongeval zwaargewond.

#L16 #HeistOpDenBerg

Aanrijding van een auto

Verkeer onderbroken tussen Heist-op-den-Berg en #Aarschot#NMBS — NMBS (@NMBS)

Het ongeval gebeurde toen een passagierstrein die vanuit Antwerpen op weg was naar Leuven op de overweg een personenwagen aanreed. Over de juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog geen gegevens bekend. Wel is duidelijk dat de overweg naar behoren functioneerde, aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeke.



"Onze mensen hebben de werking van de overweg nagekeken", zegt de woordvoerder. "Daaruit blijkt dat de slagbomen naar beneden waren, de lichten op rood stonden en de bel rinkelde. Wel is het zo dat blijkbaar één van de slagbomen afgereden was."



De bestuurder van de personenwagen raakte bij het ongeval zwaargewond en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.



De NMBS legt vervangbussen in en de treinen worden omgeleid via Lier. De NMBS legt een pendeltreindienst in tussen Aarschot en Leuven, en tussen Antwerpen en Heist-op-den-Berg.



De passagiers die op de betrokken trein zitten, zo'n 35 mensen, zullen ook met bussen geëvacueerd worden zodra dat mogelijk is.