Poolse chauffeur uitgeleverd na vluchtmisdrijf Passendale

Door: redactie

9/10/16 - 12u09

© vtmnieuws.be.

De Poolse bestuurder van de Iveco Daily die op 4 september in Passendale een fietser van de weg maaide en vluchtmisdrijf pleegde, is uitgeleverd aan ons land. Hij is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper.

Een 21-jarige fietser was op de terugweg van een fuif toen hij op 4 september omstreeks 03.20 uur aangereden werd in de 's Graventafelstraat in Passendale, deelgemeente van Zonnebeke. Het aanrijdend voertuig, een Iveco Daily met Poolse nummerplaat, nam de vlucht. De twintiger liep een zwaar hersentrauma op en verkeerde enige tijd in kritieke toestand.



In de bestelwagen zaten naast de bestuurder nog drie Poolse passagiers. Twee van hen konden kort na de feiten ingerekend worden. Het gaat om een vrouw van 29 en een man van 39. De man werd aangehouden voor schuldig verzuim, de vrouw werd na verhoor vrijgelaten.



De bestuurder en de vierde passagier vluchtten samen naar hun thuisland Polen. Er werd een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd. Op 15 september konden de twee voortvluchtigen in Polen worden aangetroffen en gearresteerd. De uitleveringsprocedure werd opgestart en gisteren konden de verdachten voor de Ieperse onderzoeksrechter worden geleid. Robert P. (39), die aan het stuur zat, is aangehouden op verdenking van vluchtmisdrijf en schuldig verzuim. De 29-jarige vrouw wordt verdacht van schuldig verzuim.



Beide zitten in de cel en moeten dinsdag voor de raadkamer komen. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.