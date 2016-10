Topministers hopen op begrotingsakkoord in de loop van de avond of nacht

Door: redactie

9/10/16

Om 10 uur zijn in de ambtswoning van de eerste minister, de (finale) onderhandelingen gestart voor de begroting 2017 en een aantal hervormingen die dinsdag in de Kamer tijdens de state of the union worden voorgesteld. Uitgangspunt is een inspanning van drie miljard om de begroting op Europese koers te houden, zo bevestigden Kris Peeters en Didier Reynders, vicepremiers van CD&V en MR, bij hun aankomst aan de Lambermont. Bedoeling is in de loop van de avond of nacht te landen. Hoe die 3 miljard gerealiseerd zal worden - oorspronkelijk was zelfs sprake van 4,2 miljard euro - is niet bekend.

De regeringstop had zaterdag om 11 uur in de ambtswoning van premier Charles Michel verzamelen geblazen voor een lange dag vergaderen over de begroting van volgend jaar. Al vrij vlug bleek dat het water tussen de verschillende partijen nog erg diep was en dat de kans klein was dat er tot de finish zou worden doorvergaderd. Naar verluidt werd er afwisselend plenair en afzonderlijk vergaderd.



De regering heeft nog tot dinsdagmiddag de tijd om een akkoord te bereiken. Dan leest de premier zijn beleidsverklaring voor in het parlement, met daarin de krachtlijnen van de begroting.