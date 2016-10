'Ghost bike' als gedenkteken voor overleden fietser

Door: redactie

8/10/16 - 23u10 Bron: vtmnieuws.be

video

In Gent is een speciale herdenking gehouden voor de 58-jarige vrouw die deze zomer doodgereden werd toen ze terug kwam van een fietsvakantie. Op de plaats van het ongeval heeft de fietsersbond een zogenaamde 'ghost bike' geplaatst om automobilisten attent te maken op fietser in het verkeer. Op 2 augustus 2015 werd Dine Van Hijfte aangereden door een auto terwijl ze fietste op de Brusselsesteenweg in Gent. De fietsersbond heeft nu op deze plek een 'ghost bike' geplaatst. Dat is een opvallende witte fiets die automobilisten attent moet maken op de fietsers in het verkeer. Het idee komt uit de Verenigde Staten. Voor de familie van Dine is het heel confronterend maar ze hopen dat chauffeurs hierdoor hun snelheid zullen aanpassen voor fietsers en de nodige aandacht voor hen hebben. Het is niet de eerste 'ghots bike' die in Gent wordt geplaatst, er staan er nu een achttal. De fietsersbond hoopt alvast dat er geen meer bijkomen in de toekomst.