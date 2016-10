Overvaller en kompaan geklist na achtervolging in Maasmechelen

Marco Mariotti

9/10/16 - 16u45 Bron: eigen berichtgeving

© Marco Mariotti.

Gisteravond vond er in Maasmechelen een spectaculaire achtervolging plaats tussen de chauffeur van een gestolen voertuig en enkele anonieme wagens van de federale gerechtelijke politie. De agenten hadden het inzittende duo al langer in de gaten.

Rond 19 uur werden de verdachten gesignaleerd aan winkelcentrum M2. Na een lange achtervolging werden ze klemgereden en door gemaskerde agenten uit hun witte Seat gesleurd.



De hoofdverdachte blijkt een zware jongen. Het gaat om Y.D., een 28-jarige Nederlander die op 10 mei dit jaar samen met een kompaan een homejacking pleegde in Landgraaf. Daarbij raakte de bewoner zwaargewond. De daders waren verkleed als agent.



Y.D. stond sinds 28 juni op de Nationale Opsporingslijst, G.D. is nog steeds voortvluchtig. Y.D. en zijn passagier, een 48-jarige Kroaat, werden overgebracht naar de onderzoeksrechter in Tongeren. Die zal beslissen over hun uitlevering aan Nederland.