Politie rijdt drie criminelen klem in Maasmechelen

Marco Mariotti

8/10/16 - 21u50 Bron: eigen berichtgeving

© Marco Mariotti.

De federale gerechtelijke politie heeft vanavond rond 19 uur een voertuig klemgereden waarin drie gezochte criminelen zaten. Dat gebeurde aan het kruispunt van de Rijksweg met de Ringlaan. Meerdere anonieme agenten van de FGP hadden de verdachten blijkbaar al langer in het oog. De chauffeur werd klem gereden, probeerde nog te vluchten door over de middenberm weg te rijden, maar kon geen kant meer op. Alle inzittenden werden ter plaatse in de boeien geslagen. Het voertuig - een witte Seat - werd getakeld voor verder onderzoek.