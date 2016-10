Sportvliegtuig crasht tijdens noodlanding

Koen Moreau

8/10/16 - 18u39 Bron: eigen berichtgeving

© Koen Moreau.

Oordegem

In het Oost-Vlaamse Oordegem bij Aalst is vanmiddag een licht sportvliegtuigje Fournier RF-47 gecrasht. Dat gebeurde toen de piloot omwille van motorpech een noodlanding wou maken op een veld. Alles ging goed tot de wielen van het vliegtuig de grond raakten en in het mulle zand wegzakten. Daarop boorde de neus van het vliegtuigje zich in de grond en sloeg het tuigje over de kop. De piloot, een man op leeftijd met een massa ervaring, kwam er van af met enkele lichte verwondingen. Het toestel raakte wel onherstelbaar beschadigd.