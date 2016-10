Antwerpse Open Vld kiest triumviraat als voorzitterschap

Door: redactie

8/10/16 - 17u54 Bron: Belga

© belga.

Het voorzitterschap van Open Vld Groot-Antwerpen wordt de komende drie jaar waargenomen door een driekoppige ploeg bestaande uit Joost Germis (44), Caroline Leys (26) en Kris Gysels (40). Zij werden vandaag quasi unaniem verkozen door de partijleden. "Met dit vernieuwd en jong team gaan we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018", zegt Philippe De Backer, federaal staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude.

Joost Germis is kabinetschef van Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower. Hij werd verkozen als voorzitter, maar gaat met een triumviraat aan de slag. "Dat helpt ons om de taken te verdelen, maar ook om met een team van complementaire mensen Open Vld op de kaart te zetten. Mijn jarenlange beleidservaring zal me helpen om de partij vooruit te helpen."



Caroline Leys is communicatieconsultant en was voorzitter van Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Zij stroomde door vanuit Jong VLD en was tot op heden bestuurslid van Groot-Antwerpen. "Ik ben liberaal sinds de wieg en verliefd op Antwerpen. Communicatie en de organisatie van evenementen zijn helemaal mijn ding."



Kris Gysels is adviseur op het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Hij werd ook herverkozen als voorzitter van het district Berchem. "Mijn focus ligt op de negen Antwerpse districten. Ik zal de werking van de districtsafdelingen ondersteunen en opvolgen."



Open Vld kiest met het triumviraat voor vernieuwing. "Het is een sterk team en ik heb veel vertrouwen dat ze het verschil gaan maken. Samen met hen zullen Annemie Turtelboom, Willem-Frederik Schiltz, Claude Marinower en ikzelf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voorbereiden, in overleg met de districten. We gaan er samen voor zorgen dat Open Vld er terug staat in 2018 met onze eigen visie en ideologie. De liberalen hebben nut en zijn nodig. We kunnen het leven en de stad verbeteren voor de Antwerpenaren", zegt De Backer.