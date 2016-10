Djellza (16) moet België niet verlaten

Door: redactie

8/10/16 - 15u01 Bron: Knack, belga

© Marc Aerts.

Er lijkt een oplossing in de maak te zijn voor Djellza, het zestienjarige meisje uit Mechelen dat vlak voor haar gedwongen uitwijzing onderdook. Ze heeft een asielaanvraag ingediend als niet-begeleide minderjarige vreemdeling en kreeg ondertussen al een voogd toegewezen. Dat zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Knack.

"Mijn administratie behandelt de aanvraag. Er moet een duurzame oplossing komen voor dit meisje", aldus Francken.



Het Kosovaarse meisje woonde bijna haar hele leven in België en verbleef sinds begin augustus in een uitwijshuis in Zulte, samen met haar vader. Op de dag dat ze gedwongen op het vliegtuig zou worden gezet naar haar geboorteland, raakte bekend dat ze samen met haar vader was ondergedoken. Haar advocaat Maurice Mandelblat tekende daarna beroep aan tegen de uitwijzing voor de Raad van Vreemdelingenbetwistingen, een procedure die volgens hem "maanden kan duren".