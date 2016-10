Tom Meeuws verkozen tot nieuwe voorzitter van Antwerpse sp.a

Door: redactie

Tom Meeuws (46) is zaterdag zoals verwacht unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Antwerpse sp.a en zal de kiescampagne leiden om in 2018 het Schoon Verdiep te heroveren van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Meeuws haalde in zijn toespraak zwaar uit naar de 'nationalisten', die "de stad besturen als een plek waar alleen de happy few welkom zijn".

De kersverse voorzitter van de Antwerpse socialisten is absoluut niet te spreken over de manier waarop de stad geleid wordt. "Het gaat helemaal fout. Sommigen in dit stadsbestuur beschimpen en schofferen dat het een lieve lust is. Onze stad wordt meer dan ooit opgedeeld in kampen: de echte Antwerpenaren versus de moslims, de zelfredzamen versus de afhankelijken, de kansarmen versus de geslaagden, de flinken tegen de linkse softies. Allemaal quatsch."



De 'nationalisten' besturen de stad volgens hem met de deur op slot, als een plek waar alleen de happy few welkom zijn, die het gemaakt hebben in het leven. "Vandaag weigert het OCMW medische hulp aan mensen zonder papieren, mogen mensen met een leefloon zich niet meer op kosten van het OCMW aansluiten bij een ziekenfonds en worden daklozen straks gecontroleerd door een bewakings- en beveiligingsfirma. Dit is pure samenlevingsafbraak", zegt de voorzitter.



"Wij socialisten staan voor een ander beleid. Wij geloven in een stad die kansen biedt aan mensen. Een stad waarin mensen vooruit kunnen geraken in het leven, waarin mensen de maatschappelijke ladder kunnen opklimmen op hun tempo. De stad als trampoline of emancipatiemachine."



Tom Meeuws was in het verleden actief als kabinetschef bij de groene schepen Chantal Pauwels en directeur van de dienst Integrale Veiligheid van de stad Antwerpen, waar hij mee het veiligheidbeleid in 't Stad uittekende. Nadien was Meeuws - geboren in Roeselare en woonachtig in de Seefhoek - nog een tijdje directeur van De Lijn Antwerpen. Hij was de enige kandidaat om interimvoorzitter Jo Vermeulen op te volgen. Annemie Verbeiren en Karim Bachar werden als ondervoorzitters verkozen en Johan Peeters als secretaris.