De nachtmerrie van elke brandweerman: eigen neef uit wrak gehaald

Lieven Samyn

8/10/16 - 13u52 Bron: eigen berichtgeving

© AHK.

ardooie "Voor een hulpverlener is een interventie waarbij kinderen, familie of kennissen zijn betrokken de ergste nachtmerrie", klinkt het bij Johan Vandeputte van de Ardooise brandweer, die samen met zijn zoon Bart bij een ongeval in de Stationsstraat in Ardooie hun neef Matthias Bossuyt uit de verhakkelde auto moesten bevrijden.

Matthias ramde donderdagnacht rond 1.45 uur twee geparkeerde auto's en een elektriciteitspaal. Uiteindelijk kwam hij tegen een woning tot stilstand.



Het slachtoffer is de zoon van de broer van de echtgenote van Johan Vandeputte. Vader en zoon Vandeputte hadden niet meteen in de gaten dat het hun neef was die in de wagen zat. Pas toen Bart bijstand ging verlenen om het hoofd van de automobilist te stabiliseren, herkende hij zijn neef Matthias (23). "Ik hoorde dat hij Matthias heette en herkende hem plots. Hij herkende mij ook", klinkt het. "Voor mij was het de eerste keer dat ik als actief brandweerman een interventie had waarbij een familielid betrokken was. Het risico in een kleine gemeente als Ardooie is natuurlijk wel groter dan in een grootstad."



Matthias liep zware verwondingen aan het hoofd op maar is ondertussen stabiel. "Er zal geen operatie nodig zijn maar er is wel een kleine bloeding in de hersenen", zegt Johan. "Hij heeft geluk gehad want niettegenstaande hij zijn gordel droeg, is hij toch met zijn hoofd in de voorruit gevlogen. Even vreesden we het ergste maar ik ben blij dat het toch goed evolueert."



"Het zal toch wat extra tijd vergen om dit te verwerken", aldus nog Bart. "Als je iemand goed kent of familie bent, is het toch altijd anders. Gelukkig kunnen we binnen het korps goed met elkaar over zo'n dingen praten."