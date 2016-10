Door: redactie

8/10/16 - 12u59 Bron: eigen berichtgeving

© Jan Aelberts.

In de Hoogstraat in de Brusselse Marollen is een deel van de gevel van een woning ingestort, nadat een vrachtwagen er tegen was gereden. Dat meldt de woordvoerder van de Brusselse brandweer. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zouden geen gewonden zijn.