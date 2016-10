Oegandese kinderen en adoptieouders kunnen eindelijk naar België

Door: redactie

8/10/16 - 12u50 Bron: Belga

© rv.

De Oegandese overheid heeft haar goedkeuring gegeven voor het vertrek van vier adoptiekinderen en hun ouders naar België. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bekendgemaakt. De kinderen en hun ouders stappen nog vanavond op het vliegtuig richting België.

De adoptiekinderen en hun ouders kunnen vanuit Kampala met een humanitair visum naar België, aldus de minister, die de Oegandese overheid en president Yoweri Museveni bedankt voor de beslissing. Reynders had eind september, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, een onderhoud met Museveni over het dossier.



Volgens Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA), die de problematiek heeft opgevolgd, is de toestemming om naar België te vertrekken uiteindelijk goedgekeurd wegens medische redenen.



De ouders waren in mei naar Oeganda afgereisd om de adoptie te regelen, maar door allerlei juridisch perikelen problemen zowel in Oeganda als in België raakte de procedure niet rond. Normaal was het de bedoeling in juli naar België terug te keren. Sindsdien zaten de ouders en de kinderen er vast, in afwachting van groen licht voor de adoptie. In België werd zelfs een crowdfunding op poten gezet, om de oplopende kosten van de ouders door de extra wachttijd te lenigen.



Een eerste groep van zes kinderen kreeg eind augustus al de goedkeuring en de visa, en is intussen al in België. Nu is er dus ook de goedkeuring voor het vertrek van de vier adoptiekinderen en de drie ouderparen richting België. Volgens Lorin Parys stappen de ouders en de kinderen al zaterdagavond op het vliegtuig, om zondag in Brussel aan te komen. De betrokken ouders vragen de pers uitdrukkelijk om niet aanwezig te zijn op de luchthaven.



Parys zelf reageert heel tevreden op het nieuws. "Een enorme opluchting", aldus het parlementslid. Ook minister Reynders reageert erg blij.