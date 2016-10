Afscheid van Didier: "Waar je ook bent, het ga je goed"

Kristof Aerts

8/10/16 - 12u27 Bron: eigen berichtgeving

© Benoit De Freine.

Schilde

In Schilde is vanmorgen massaal afscheid genomen van Didier Bartholomeus. De jongeman verdween twee weken geleden tijdens zijn verjaardagsfeest in dancing The Villa in Antwerpen. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden in 't Dokske in Merksem. "Waar je ook bent, het gaat je goed", zei zijn moeder.



Zijn vrienden prezen hem: "Dit is geen vaarwel maar een tot ziens." Op de tonen van You'll never walk alone werd de urne buitengedragen. Supporters van R.Antwerp FC staken Bengaals vuur aan en liet rode en witte ballonnen de lucht in.