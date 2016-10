Topministers hebben lange onderhandelingsdag voor de boeg

Door: redactie

8/10/16 - 10u58 Bron: Belga

Minister van Begroting Sophie Wilmès en minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © photo news.

BEGROTING 2017 De topministers hebben om 11 uur verzamelen geblazen in de ambtswoning van de premier om voort te werken aan de begroting 2017. Het belooft een lange dag te worden, zo is in kringen van de onderhandelaars te horen. De begroting moet immers klaar zijn tegen de 'state of the union' die premier Michel dinsdag in de Kamer brengt, en de regering moet nog op zoek naar enkele miljarden.