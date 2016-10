"We zullen ons allemaal elke 10 jaar moeten omscholen"

Jan Segers

8/10/16 - 09u34

© belga.

"Een job voor het leven, dat is voorbij. We zullen ons elke tien jaar moeten omscholen. Wij allemaal." Dat zegt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) in een interview met onze krant. Digitaal is al lang het nieuwe normaal, maar als ING op een blauwe maandag plots jobs offert op het altaar van de technologie, schrikt Vlaanderen angstig wakker. Nergens voor nodig, sust de minister.

"Het is een misvatting dat digitalisering niets is voor oudere mensen. Juist wel. Over een jaar of tien zal de technologie ervoor zorgen dat ze niet meer zonodig naar een klassiek rusthuis worden gestuurd, wegens niet meer zelfredzaam thuis. Elke oudere huivert voor het schema dat hem of haar in zo'n rusthuis wordt opgelegd: '10 uur: tijd om uw voeten te wassen. 12 uur: tijd om te eten. 15 uur: tijd om te kaarten. 17 uur: tijd om te eten. 19 uur: tijd om u in uw bed te stoppen.' De technologie zal ervoor zorgen dat ouderen thuis kunnen blijven wonen, ondersteund door digitaal competente thuisverplegers. Veel van die knowhow zit nu al in serviceflats. Als we het over de digitale transformatie hebben, gaat het niet alleen over jobs, maar ook over levenskwaliteit."



Wees niet bang: is dat, in drie woorden samengevat, uw boodschap als minister van Digitale Agenda?



"Absoluut. Meer dan in de VS of in Azië hangen wij in Europa een somber beeld op van de technologische evolutie. Alsof die een bedreiging vormt, terwijl ze een zegen is. Pas op: ik ben geen techno-euforicus die beweert dat het allemaal vanzelf zal gaan. Zo naïef ben ik niet. Het is niet evident om de hele bevolking hierin mee te nemen. Nog altijd heb je ook in België 12% mensen die nooit het internet hebben gebruikt. Die groep - 1,4 miljoen mensen -wordt niet kleiner."



Hij is zelfs groter, volgens de Gezinsbond. Eén op de twee 55-plussers kan niet thuisbankieren, luidt het, net als één op de vier van de 35- tot 54-jarigen. Dat zijn hallucinante cijfers.



"Kloppen die? Ik weet het niet. Maar ik ken er zelf ook, oud-klasgenoten van mij die nu in de bouwsector werken en zeggen dat ze niet met een computer overweg kunnen. 'Maar dat hindert niet', vinden ze. 'Het is niet erg.' Dat het wél erg is, zeg ik dan. En dat je nooit te oud bent om mee te zijn. In de jaren voor het internet had je de fax. Bij ons thuis stond er zo'n apparaat, maar mijn vader wist niet hoe hij het moest bedienen. Als hij er eentje wou versturen, riep hij: 'Alexander! Komt ge faxen?' Hij was 55 toen en hij had zijn tienerzoon nodig om een fax te verzenden. Volgend jaar wordt hij 80 en kijk nu: hij kan zijn iPad niet meer missen. Wie weet leest hij dit interview nu digitaal."



Welke jobs van nu zullen in 2025 of 2030 niet meer bestaan wegens geautomatiseerd of gedigitaliseerd? En wat vindt De Croo van de ontslagronde bij ING? Lees het volledige weekendinterview in onze digitale krant of op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor slechts 2 euro.