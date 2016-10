Vlaamse subsidies voor middenveld stijgen

DIETER DUJARDIN

In drie jaar tijd zijn de subsidies van de Vlaamse regering aan het middenveld met 100 miljoen euro gestegen, tot 790 miljoen euro. Dat leert een rondvraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys bij alle ministers.

Hoeveel Vlaamse centen stromen er jaarlijks naar het middenveld, de brede sokkel van mutualiteiten, vakbonden, werkgeversorganisaties, zorgkassen en dergelijke? Eerlijk? Tot nu toe hadden we daar eigenlijk het raden naar. Een centrale gegevensverwerking is er niet. Wie het wil weten, moet bij alle ministers en bij alle departementen te rade gaan en honderden lijntjes samentellen. Lorin Parys deed die oefening en kwam naar eigen zeggen zelfs dan nog niet tot een volledig beeld. "De cijfers die ik verzamelde, geven een zeer goed overzicht, maar mogelijk ontbreken er nog details. Het bewijst dat er dringend nood is aan meer transparantie. Het gaat om de Vlaming zijn centen en die mag weten wie hoeveel krijgt en wat daarmee gebeurt. Als er organisaties zijn die per jaar tientallen keren steun krijgen van 4 of 5 verschillende ministers of departementen, dan is het toch meegenomen dat de ene hand weet wat de andere geeft. Dat is nu niet het geval", aldus de N-VA'er.

Blijven plakken

En dan de cijfers. 790 miljoen euro: dat is de som van alle subsidies aan de bekendste middenveldorganisaties. De grootste slokop is de christelijke arbeidersbeweging (Beweging.net) met 453 miljoen, daarna komt een verzameling van niet-gebonden organisaties met 192 miljoen, de socialistische mutualiteit met 93 miljoen en de liberale mutualiteit met 33 miljoen. Bij de sociale partners zijn de getallen veel kleiner: 4,7 miljoen voor Unizo, 3,4 miljoen voor Voka, 1,8 miljoen voor de Boerenbond, 880.000 voor ABVV, 218.000 voor de liberale vakbond. Die verschillen zijn uiteraard logisch te verklaren: de mutualiteiten zijn niet alleen zorgkassen, ze baten ook zorgcentra, jeugdinstellingen en thuiszorgdiensten uit.



Het leeuwendeel van de subsidies, namelijk 750 miljoen, gaat naar welzijn en volksgezondheid, waar het middenveld als een onderaannemer voor de overheid fungeert. Parys: "Er gebeuren nuttige dingen mee, zoals thuis- en gehandicaptenzorg. Ik wil met deze cijfers dus niet het punt maken dat de zuilen te veel geld krijgen en dat er te veel blijft plakken aan structuren en administratie. Hoeveel er naar werking gaat en hoeveel naar overhead, kan ik uit deze gegevens niet afleiden. Het punt dat ik wel wil maken, is dat deze regering niet aan sociale afbraak doet, in tegenstelling tot wat Hart boven Hard of de vakbonden beweren. Daarom heb ik al deze cijfers samengepuzzeld, om eindelijk op basis van feiten en niet op basis van sentimenten te debatteren."



Parys staaft zijn stelling met de evolutie in de subsidiestromen. "In 2012 stond de teller nog maar op 690 miljoen. In drie jaar tijd is er dus 100 miljoen euro bijgekomen. En dat in een periode dat de Vlaamse regering 2 miljard heeft bespaard." Daar moet echter een zeer belangrijke kanttekening bij. 99 miljoen van die 100 zit op welzijn. Dat die budgetten jaar na jaar aangroeien is niet meer dan normaal. Vlaanderen wordt geconfronteerd met een enorme vergrijzing en ook de kost van de zorg wordt steeds duurder. Dat er een groei in de uitgaven zit, verhindert niet dat er her en der wel gehakt is. "Snoeien om te groeien. Maar je kan niet zeggen dat het middenveld kapotbespaard is. Ik wil de sectoren wel eens zien waar er in tijden van crisis dit soort groei is."



Parys en zijn fractieleider Matthias Diependaele roepen minister van Financiën Tommelein (Open Vld) nu op om vaart te maken met de oprichting van een transparante subsidiedatabank. Gevraagd naar een reactie, antwoordt het sociaal collectief Hart Boven Hard dat het eerst de cijfers wil controleren.