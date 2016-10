Meer Vlaamse subsidies voor middenveld

Door: redactie

8/10/16 - 05u55 Bron: Belga

Lorin Parys © rv.

In drie jaar zijn de subsidies van de Vlaamse regering voor het middenveld met 100 miljoen euro gestegen, tot 790 miljoen euro. Dat leert een rondvraag van Lorin Parys (N-VA) bij alle ministers.

De stijging heeft alles te maken met het budget voor welzijn, dat in drie jaar tijd met 98 miljoen euro is gestegen. Grote spelers in de welzijnssector zijn het Wit-Gele Kruis, Familiehulp en Familiezorg.



Uit de data blijkt ook dat de Vlaamse regering in haar subsidiebeleid wel degelijk keuzes maakte. Naast de extra middelen voor welzijn, die aantonen dat de vergrijzing zich laat voelen in het Vlaamse budget, verdubbelden de subsidies van het departement Werk en Sociale Economie. In alle andere departementen daalden ze gevoelig. Bij Leefmilieu, Natuur en Energie ging de subsidiekraan voor meer dan de helft dicht.



Volgens Loryn spreken de cijfers tegen dat de Vlaamse regering een kil en koud afbraakbeleid zou voeren. "We investeren méér, niet minder in de warme kant van Vlaanderen. Met deze middelen gebeuren fantastische dingen, zoals het thuis verzorgen van Vlamingen die hulp nodig hebben."