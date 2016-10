Door: redactie

In Roux, een deelgemeente van Charleroi, is vannacht een moord gepleegd. Een voetganger werd er gedood door kogels, de daders vluchtten weg.

De moord vond volgens de hulpdiensten plaats rond 1 uur 's nachts.



Een voetganger werd door meerdere kogels getroffen. Het slachtoffer werd ter plaatse nog verzorgd, maar overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.



Het parket komt vannacht nog ter plaatse. Momenteel zijn de daders spoorloos, en is er ook geen duidelijkheid over het motief.